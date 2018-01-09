Путин исключил из российских законов жилье экономкласса

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, исключающий понятие «жилье экономического класса» из российского законодательства. Документ опубликован на сайте Кремля.

Жилье экономкласса будет называться в официальных документах стандартным жильем.

Поправки затронут Градостроительный и Земельный кодексы, а также ряд законов, регулирующих строительство и регистрацию жилья.

Еще в июне 2016 года первый вице-премьер Игорь Шувалов призвал отказаться от термина «жилье экономкласса», назвав его унизительным. Тогда же Шувалов рассказывал, что во время посещения Казани ему показали квартиры площадью «даже по 20 квадратных метров».

«Кажется смешным, а люди приобретают такое жилье, и оно очень популярно, и на рынке есть ниша для такого жилья», — говорил чиновник.