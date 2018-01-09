Йеменские повстанцы пригрозили ООН блокировкой судоходства в Красном море

Глава йеменского Верховного политического совета хуситов Салех ас-Самад заявил, что в случае отсутствия удовлетворяющего всех политического решения повстанцы заблокируют судоходство в Красном море. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Это заявление ас-Самад сделал на встрече с заместителем спецпосланника генсека ООН по Йемену Исмаилом ульд Шейхом Ахмедом. В случае «политического тупика» он допустил возможность остановки международной навигации по Красному морю и в Баб-эль-Мандебском проливе.

Ас-Самад также выразил сомнения в том, что спецпосланник ООН сможет разрешить йеменский кризис, в частности, добиться прекращения военных действий в провинции Ходейда, однако не стал отвергать участие ООН в политическом процессе урегулирования, если международная организаций продемонстрирует серьезность своих намерений.

В начале декабря МИД РФ сообщил, что приостанавливает работу российского консульства в Йемене. Решение было принято на фоне обострения вооруженного противостояния правительственной армии и повстанцев-хуситов.

Незадолго до того стало известно об убийстве экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха.