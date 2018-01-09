Штатные места сокращенных гаишников получит Росгвардия

Росгвардии будут переданы 10 тысяч рабочих мест, освободившихся после сокращения в структурах Министерства внутренних дел, сообщают «Известия» со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.

Напомним, 31 декабря минувшего года президент РФ Владимир Путин подписал указ о сокращении штатной численности сотрудников МВД на 10 тысяч единиц. 9 января МВД подтвердило, что во исполнение указа сократит 10 тысяч сотрудников ГИБДД и ДПС.

Как утверждают источники, благодаря этому сокращению и высвобождению средств на оплату труда Росгвардия получит дополнительные штатные единицы.

При этом собеседники издания уточняют, что при сокращении в структурах МВД речь идет лишь о 6 тысячах реальных сотрудников, остальные 4 тысячи — вакансии.