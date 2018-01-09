Саакашвили придет в СБУ на допрос

Лидера украинской партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили вызвали на допрос в Службу безопасности Украины (СБУ). Допрос должен состояться 10 января, политик согласился в нем участвовать, сообщил РБК его адвокат Руслан Чернолуцкий.

«Он в любом случае там будет, просто вопрос в том, какие следственные действия мы будем готовы завтра производить. Мы туда приедем, а дальше разберемся», — уточнил защитник.

В декабре 2017 года СБУ уже вызывала Саакашвили на допрос, тогда он не явился на мероприятие.

Политика обвиняют в том, что он незаконно получал деньги из России, на которые проводил митинги с призывом к импичменту действующего президента Петра Порошенко.

Саакашвили лишен гражданства Украины. В страну он вернулся при помощи своих сторонников, прорвавших оцепление на границе в сентябре 2017 года.