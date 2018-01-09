Названы регионы с самыми подозрительными госзакупками

Аналитический центр при правительстве и компания «Закупки 360» (система мониторинга госзакупок) составили рейтинг эффективности региональных госзакупок, сообщает РБК

Рейтинг был составлен по итогам первого полугодия 2017 года. Его критериями выступили конкурентность тендеров, экономность, эффективность планирования, конфликтность, подозрительность закупок.

Самыми эффективными признаны госзакупки в Ульяновской, Кемеровской областях и Хабаровском крае. Самыми неэффективными — Кабардино-Балкария, Дагестан, Чечня, Карачаево-Черкесия и Ингушетия.

Среди аутсайдеров рейтинга нашлись регионы с самыми подозрительными госзакупками. Этот критерий рассчитывался исходя из стоимости одного дня исполнения заключенного контракта, а также доли контрактов, заключенных на максимальную цену.

Наиболее подозрительные госзакупки были выявлены в Ингушетии, Тюменской области, Чечне и Карачаево-Черкесии.