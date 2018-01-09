КНДР и Южная Корея договорились о переговорах на высоком уровне

Власти КНДР и Южной Кореи договорились возобновить переговоры на высоком уровне, передает Yonhap.

Речь идет о переговорах в разных областях. Одной из них станет снижение напряженности на границе между двумя странами. Эти переговоры будут вести военные двух стран.

Переговоры между Сеулом и Пхеньяном были разморожены впервые за два года в связи с ожидаемой поездкой северокорейских спортсменов на Игры в Южную Корею.