09 января 2018, 15:41
КНДР и Южная Корея договорились о переговорах на высоком уровне
Власти КНДР и Южной Кореи договорились возобновить переговоры на высоком уровне, передает Yonhap.
Речь идет о переговорах в разных областях. Одной из них станет снижение напряженности на границе между двумя странами. Эти переговоры будут вести военные двух стран.
Переговоры между Сеулом и Пхеньяном были разморожены впервые за два года в связи с ожидаемой поездкой северокорейских спортсменов на Игры в Южную Корею.
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