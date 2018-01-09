09 января 2018, 18:39
Против главы чеченского «Мемориала» завели дело о хранении наркотиков
В Чечне задержан руководителя местного отделения правозащитной организации «Мемориал» Оюб Титиев. Об этом сообщает «Новая газета».
Адвокат Титиева заявил изданию, что его подзащитному предъявлено обвинение в незаконном хранении наркотиков.
Главк МВД по Чечне сообщает, что «Лада Калина» Титиева была остановлена на автодороге для проверки документов.
«При досмотре машины в ее салоне полицейскими обнаружен полимерный пакет с веществом растительного происхождения со специфическим запахом марихуаны весом примерно 180 граммов», — говорится в сообщении.
Титиев, как сообщил его адвокат, находится в здании РОВД села Курчалой. О его задержании сообщили омбудсмену Татьяне Москальковой и главе СПЧ Михаилу Федотову.
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