09 января 2018, 17:02
Трампа подловили на незнании слов американского гимна
Президент США Дональд Трамп невпопад двигал губами во время исполнения национального гимна перед финалом соревнований по американскому футболу среди американских колледжей в Атланте. Об этом сообщает ВВС.
Казус, имевший место перед игрой университетов Джорджии и Алабамы, попал в объективы кинокамер. Противники президента в соцсетях обвинили его в том, что он забыл слова гимна, а его сторонники заявили, что горды тем, что Трамп слушал гимн стоя.
Официальный протокол не регламентирует исполнение гимна при его звучании. Однако каждый американец со школы знает его слова, уточняет ВВС.
Дональд Трамп не знает слов национального гимна США:https://t.co/J3VbZpsOxO#DonaldTrump #США #Гимн pic.twitter.com/MukDm0YKTk— Пятый канал Новости (@5tv) 9 января 2018 г.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое