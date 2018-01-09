Трампа подловили на незнании слов американского гимна

Президент США Дональд Трамп невпопад двигал губами во время исполнения национального гимна перед финалом соревнований по американскому футболу среди американских колледжей в Атланте. Об этом сообщает ВВС.

Казус, имевший место перед игрой университетов Джорджии и Алабамы, попал в объективы кинокамер. Противники президента в соцсетях обвинили его в том, что он забыл слова гимна, а его сторонники заявили, что горды тем, что Трамп слушал гимн стоя.

Официальный протокол не регламентирует исполнение гимна при его звучании. Однако каждый американец со школы знает его слова, уточняет ВВС.