В Тюмени задержали подозреваемого в поджоге многоэтажки

В Тюмени задержали подозреваемого в поджоге одной из квартир в девятиэтажном доме на улице Олимпийской, сообщает областное управление СКР.

Пожар охватил всю многоэтажку, в результате погиб один человек, его личность устанавливается.

СК расследует дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога повлекшее по неосторожности смерть человека».

Как рассказали изданию 72.ru жильцы сгоревшего дома, задержанный был их соседом и любил выпить.

«При мне его забирала полиция, а сосед кричал, что все это он устроил специально <...>. Знаю, что у этого мужчины есть маленький сын, а сам он худой, высокий. Ноги в наколках и несколько железных зубов», — сообщила изданию жительница Раиса Березина.