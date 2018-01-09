Голландский суд вернул России право на марку водки «Столичная»

Гаагский апелляционный суд поддержал Россию в споре за торговые марки Stolichnaya, Stoli и Moskovskaya. Об этом пишет De Telegraaf.

Водку под этими брендами выпускает зарегистрированная в Люксембурге компания Spirits International российского бизнесмена Юрия Шефлера, который долгое время судился за торговые марки с российским «Союзплодоимпортом». Эта компания была признана голландским судом законным владельцем брендов.

Spirits International теперь запрещено производить водку под этими марками в Бельгии, Нидерландах и Люксембурге.