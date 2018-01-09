Яшин анонсировал марш памяти Бориса Немцова

Движение «Солидарность» намерено провести в Москве марш памяти Бориса Немцова. Об этом в своем твиттере сообщил один из организаторов движения, муниципальный депутат Илья Яшин.

Марш намечен на воскресенье 25 февраля и будет посвящен третьей годовщине убийства Немцова — политик был застрелен вблизи Кремля 27 февраля 2015 года.

«Главное требование марша — привлечение к ответственности заказчиков убийства.

Запланированный маршрут: от Пушкинской площади по бульварам до проспекта академика Сахарова», — пишет Яшин.

По делу об убийстве Немцова были осуждены непосредственные исполнители преступления. В июле 2017 года бывший сотрудник чеченского батальона «Север» Росгвардии РФ Заур Дадаев получил 20 лет строгого режима за то, что стрелял в Немцова. Четверо его сообщников, также уроженцев Чечни, получили от 11 до 19 лет лишения свободы.

Организатором убийства, по данным следствия, был Руслан Мухудинов — водитель замкомандира батальона «Север» Руслана Геремеева. Водитель объявлен в розыск, Геремеев проходил по делу как свидетель и в суд не явился.