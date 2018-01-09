МИД РФ счел кощунством латвийский закон о статусе участников Второй мировой

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала принятие в Латвии закона о статусе участника Второй мировой войны.

4 января президент Латвии Раймондс Вейонис подписал закон, уравнивающий ветеранов, принимавших участие во Второй мировой войне на стороне СССР, и солдат нацистской Германии. В законе подчеркивается, что Латвия как «оккупированное государство» не принимала участия в военных действиях и не несет ответственность за деятельность «оккупационных властей».

Захарова, комментируя принятие этого закона, напомнила про «планомерный курс официальной Риги на переписывание истории». По словам представителя МИД РФ, «цинично оскорбив память 150 тысяч советских воинов, героически отдавших свои жизни за освобождение Латвии, политическое руководство этой страны фактически уравняло в статусе участников Второй мировой войны, воевавших на стороне фашистской Германии, и их пособников с воинами антигитлеровской коалиции».

Выразив возмущение «этим очередным кощунственным законодательным актом», Захарова подчеркнула: «Откровенное глумление над ходом и итогами Второй мировой войны абсолютно неприемлемо и будет иметь серьезные последствия для российско-латвийских отношений».

МИД России призывает международные профильные структуры (ООН, ОБСЕ, СЕ) дать оценку принятию в Латвии упомянутого закона, отметила Мария Захарова.