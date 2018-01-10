Резервный фонд прекратит существование с 1 февраля

Российский Минфин официально объявил об исчерпании Резервного фонда в декабре 2017 года. Соответствующее сообщение размещено на сайте ведомства.

C 1 февраля Резервный фонд официально прекратит свое существование.

«В декабре 2017 г. в соответствии с Федеральным законом от 19 декабря 2016 г. № 415-ФЗ "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" и приказом Минфина России от 7 декабря 2017 г. № 1109 остатки средств Резервного фонда в иностранной валюте на счетах в Банке России (7,62 млрд. долл. США, 6,71 млрд. евро и 1,10 млрд. фунтов стерлингов) в полном объеме использованы на покрытие дефицита федерального бюджета. Данные средства в иностранной валюте реализованы за 1 000,42 млрд. рублей, а вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета. В результате на счетах Резервного фонда сформировались нулевые остатки», - объявили в Минфине.