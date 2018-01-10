Толстой перечислил критерии признания блогеров иноагентами

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что СМИ-иноагентом может быть признан блогер-трехтысячник, получающий деньги от иностранного правительства при наличии соответствующих доказательств. Об этом пишет ТАСС.

«Речь идет о физических лицах, которые осуществляют деятельность как СМИ, в том числе это могут быть блогеры - при наличии доказанного иностранного финансирования и признаков, которые приравнивают его к СМИ-иноагентам. То есть если он получает деньги не от частного лица, а от иностранного государства», — пояснил Толстой.

Глава комитета Леонид Левин в процессе разработки законопроекта об иноагентах отмечал, что его нормы максимально точно соответствуют формулировкам американских законов.

«Здесь мы также добавляем понятие физических лиц, но не в рамках регулирования блогосферы РФ, а в рамках того, что тем или иным ресурсом и порталом за границей может владеть не только юридическое лицо, но и физическое. Именно поэтому закон необходимо дополнить понятием физического лица», — сказал Левин.