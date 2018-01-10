Уоррен Баффетт отказался от инвестиций в криптовалюты

Миллиардер Уоррен Баффетт отказался инвестировать свои средства в криптовалюты. С таким заявлением он выступил в интервью CNBC.

«По поводу криптовалют, могу с уверенностью сказать, что их ждет плохой конец», – отметил предприниматель.

По словам Баффетта, он не знает, когда и как это произойдет: «У меня достаточно проблем с теми вещами, о которых я думал, что что-то знаю. Почему я должен открывать "длинные" или "короткие" позиции в чем-то, о чем я не имею представления».