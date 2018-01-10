Чиновникам разрешили не показывать доходы в криптовалюте из-за ее статуса

Пресс-служба министерства труда РФ разъяснила причины, по которым чиновникам разрешено не включать в свои декларации о доходах средства, размещенные в криптовалютах.

«В справку не включены криптовалюты, так как в настоящее время подходы к определению и регулированию криптовалют в Российской Федерации на законодательном уровне не определены», — цитирует ответ пресс-службы ТАСС.

Ранее стало известно, что Минтруд подготовил обновленные правила составления деклараций о доходах государственных служащих, впервые упомянув в этом документе криптовалюты как способ получения дохода и размещения средств.

В ведомстве напомнили, что по итогам 2017 года сотрудники органов государственной власти, их супруги и несовершеннолетние дети должны отчитаться о своих доходах, расходах и находящемся в собственности имуществе, транспортных средствах, ценных бумагах и содержимом банковских счетов.

Эта обязанность распространяется также на работников государственных корпораций, Пенсионного фонда, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, Фонда социального страхования, чиновников всех уровней, в том числе замещающих госдолжности в субъектах и муниципалитетах.