Госдума предотвратит уход от налогов через криптовалюты

Глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков сообщил о подготовке отдельного законопроекта, который помешает уходить от налогов, скрывая свои средства в криптовалютах. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Сейчас есть тема ухода от декларирования доходов. Это требует советующего описания. Некоторые люди уходят из долларов, из вкладов, покупают биткойны и не декларируют, потому что это никак у нас в законодательстве не определено. Есть группа, которая работает именно над этой частью, и она уже дала свои предложения», — заявил агентству Аксаков.

Глава думского комитета уточнил, что законопроект будет препятствовать уходу от налогов путем перевода финансовых активов в криптовалюту. Он будет принят отдельно от законопроекта о регулировании майнинга криптовалют.

Помимо этого, Аксаков рассказал о готовности законопроектов, разрешающих внесение криптовалюты в конкурсную массу при банкротстве.