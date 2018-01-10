Михаила Державина похоронят 15 января

Прощание с народным артистом Михаилом Державиным состоится 15 января в Театре сатиры в 11:00, сообщает РИА Новости.

«Прощание с народным артистом Михаилом Державиным состоится в понедельник, 15 января, с 11.00 часов, с 12.00 начнется гражданская панихида. Михаил Державин будет похоронен на Новодевичьем кладбище», — сказал представитель театра.

Ведущий актер Театра сатиры Михаил Державин скончался 10 января 2018 года на 82-м году жизни после продолжительной болезни.