В Госдуму внесли поправки об увольнении за пьянство на работе в нерабочее время

На рассмотрение в Государственную думу внесен законопроект, предусматривающий ряд поправок в Трудовой кодекс РФ, которые значительно расширят возможности работодателей по увольнению сотрудников за пьянство.

Речь идет о людях, которые употребляют спиртные напитки и пребывают в состоянии алкогольного опьянения во внерабочее время — но при этом находятся на рабочем месте, и их неадекватность замечают, «например, при входе на территорию работодателя через проходную или выходе с нее», уточняется в пояснительной записке к документу (он опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности).

В случаях, когда возникают сомнения в том, действительно ли сотрудник злоупотребляет алкоголем, работодатель вправе потребовать от него пройти медицинское освидетельствование, а при отказе от этого — по умолчанию считать, что человек был пьян.

«По данным статистики 45% производственных травм и несчастных случаев на производстве связаны с состоянием опьянения», — аргументируют свои предложения авторы законопроекта — члены Совета Федерации Татьяна Кусайко, Валерий Рязанский, Игорь Каграманян, Александр Башкин и депутат Государственной думы Николай Говорин.

В настоящее время появление сотрудника пьяным на рабочем месте в рабочее время трактуется Трудовым кодексом как повод для расторжения договора в одностороннем порядке по инициативе работодателя, однако факт алкогольного опьянения должен быть доказан посредством медицинского освидетельствования или иными способами, весомость которых которые оценивает суд.

Сейчас направить наемного работника на медосвидетельствование можно тремя способами — через комиссию, проводящую служебное расследование, а также вызвав полицию или скорую помощь.