Хакеры рассказали об истинных целях комиссии Макларена

Хакерская группировка Fancy Bear заявила, что истинной целью комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена было расширение контроля агентства над Международным олимпийским комитетом (МОК). В доказательство взломщики опубликовали переписку Макларена и некоторых сотрудников МОК.

По мнению хакеров, Макларен должен был лишить Россию Олимпийских игр, дискредитировав комитет и все олимпийское движение. Более того, представители США и Канада планировали выжить европейцев из руководства МОК. Тем более, что американские спортивные функционеры не раз призывали агентства отделиться от МОК, чтобы самостоятельно наказывать нарушителей антидопинговых правил.

В апреле 2017 года Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) обвинила Fancy Bear во взломе своих серверов. Хакеры получили доступ к сети, где собирались метаданные с TUE (Therapeutic Use Exemption) сертификатами спортсменов, которые пользовались терапевтическими исключениями на употребление запрещенных веществ.