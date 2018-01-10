Песков объяснил причину размещения С-400 в Севастополе

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя сообщение Министерства обороны о планах по размещению в Севастополе нового дивизионного комплекта зенитной ракетной системы С-400 «Триумф», заявил, что это - «принятие российской стороной необходимых мер по обеспечению своей безопасности», которое «не должно восприниматься как угроза кому-либо», передает РИА Новости.

По словам Пескова, Россия обладает «полным суверенным правом» на размещение собственных вооружений на собственной же территории.

«Мы знаем, что продолжается и провокационная деятельность на российско-украинской границе в районе Крыма, и, скажем так, диверсионная деятельность продолжается, в том числе – вскрытые факты за последние месяцы этой диверсионной деятельности, которые хорошо известны», — аргументировал необходимость размещения С-400 в Крыму представитель Кремля. Таким образом он ответил на вопрос журналистов о том, не является ли этот шаг ответом на некую угрозу с украинской стороны.

Напомним, источник в силовых структурах Крыма рассказал, что С-400 заступит на боевое дежурство в Севастополе уже 12 января. Первый крымский дивизион этого ЗРК был развернут минувшей весной неподалеку от Феодосии. Новый станет, соответственно, вторым по счету, он призван контролировать воздушное пространство над Чонгаром и Армянском вблизи украинской границы.