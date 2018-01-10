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10 января 2018, 19:30
бизнес ВТБ страхование

СМИ узнали о планах по созданию крупнейшего страховщика России

Страховая компания СОГАЗ
Страховая компания СОГАЗ
Фото: Глеб Щелкунов/Коммерсантъ

Страховая компания СОГАЗ планирует в ближайшее время провести аудит в «ВТБ Страховании» в качестве подготовки к сделке по их объединению, предварительные условия которой в настоящее время обсуждаются сторонами, передает «Интерфакс» со ссылкой на свой источник на финансовом рынке. По предварительной оценке, присоединяемый бизнес стоит порядка 1,5 млрд долларов, но на итоговой оценке может сказаться предполагаемое согласие на сохранение клиентской базы «ВТБ Страхования».

По словам источника агентства, уже согласована форма сделки — она будет неденежной, пройдет на базе СОГАЗа с миноритарной долей ВТБ и приведет к созданию крупнейшего игрока на страховом рынке РФ, а в дальнейшем может получить продолжение в виде присоединения страховых компаний «ВТБ Страхование жизни» и «ВТБ Медицинское страхование».

Аналитик АКРА Алексей Бредихин подсчитал, что после сделки новый игрок охватит 23% рынка страхования, а в сфере страхования имущества юрлиц превысит 60%, и тем самым может вызвать претензии со стороны Федеральной антимонопольной службы, передает РБК. На рынке ОСАГО, автоКАСКО и страхования имущества физлиц новая объединенная компания погоды не сделает.

По мнению аналитика, слияние вполне может пройти органично, поскольку в СОГАЗе есть необходимая для интеграции бизнеса ВТБ инфраструктура.

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