«Яндекс» отделился от своих медиасервисов

Интернет-компания «Яндекс» по примеру ООО «Яндекс-Такси» и «Яндекс.Маркет» выделила медиасервисы «Яндекс.Музыка», «Яндекс.Афиша», «Яндекс.Телепрограмма» и «Кинопоиск» в отдельный бизнес-юнит. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сообщение компании.

Совокупная аудитория медиасервисов превышает 50 млн пользователей рунета.

«Мы видим в медиасервисах прекрасные перспективы и выделяем их в бизнес-направление. Это позволит команде быть более свободной, самостоятельной, а в будущем помогать своими достижениями большому "Яндексу", как это уже делают "Такси", "Авто.ру" и "Маркет"», — уточнил генеральный директор «Яндекса» Аркадий Волож.

По его данным, медиасервисы два года показывали отличные показатели, доказав свою состоятельность. Волож назвал «заметными» денежные поступления от подписки на музыку и продажи билетов.

Главным локомотивом он назвал сервис «Яндекс.Музыка».