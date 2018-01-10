ФСО нашла «похитителя» карточек думской фракции ЛДПР

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин привлек Федеральную службу охраны (ФСО) к проверке записей из зала заседаний нижней палаты российского парламента. Целью этой проверки являлся поиск пропавших карточек для регистрации членов думской фракции Либерально-демократической партии (ЛДПР), передает РБК.

«Сотрудники ФСО просматривают информацию с камер, и как только будет установлено, кто это сделал, мы обязательно покажем его лицо на мониторах, и тогда будет понятно, кто это сделал, до этого не нужно никого обвинять», — пояснял председатель Госдумы.

По итогам проверки выяснилось, что карточки ЛДПР забрал технический сотрудник во время новогодних каникул, посчитав, что год завершен, и он может взять их «на память». Его уже вызвали «для разговора», а в Думе заверили, что дубликаты будут изготовлены «в кратчайшие сроки».

«Мы проведем беседу, и в соответствии с нормами Трудового кодекса будут приниматься меры дисциплинарного воздействия. Умысла никакого не было, ЛДПР записи видели и тоже поняли, что это не коммунисты», — пояснил сотрудник думского аппарата.

Тем не менее, успел разразиться скандал. По словам лидера ЛДПР Владимира Жириновского, пропажа карточек «фактически заблокировала» работу фракции: 30 из 40 представляющих партию в парламенте депутатов не смогли голосовать. Политик дал понять, что не считает случившееся совпадением, поскольку из других фракций «потерялась» всего лишь одна карточка.

Жириновский счел, что в исчезновении карточек повинен кто-то из депутатов, — к такому выводу он пришел методом исключения. «Вряд ли это сделал кто-то из аппарата, ФСО тоже не могла — это наша служба безопасности, которая, наоборот, обеспечивает сохранность имущества. Остается только депутат», — объяснил он. Лидер ЛДПР заявил, что кража карточек могла быть «диверсией в рамках предвыборной борьбы», и в таком случае необходимо выявить виновника и «публично показать лицо этого человека», а пострадавшие либерал-демократы потребуют немедленно и досрочно прекратить его депутатские полномочия.

По словам двух парламентариев, после ухода от микрофона Жириновский выкрикнул несколько обвинений в краже карточек, адресовав свои слова представителям фракции КПРФ. Коммунисты, в свою очередь, назвали мнение политика «полностью необоснованными», а их появление объяснили тем, что он «или раздражен, или не отошел еще после праздников».

Депутат от КПРФ Валерий Рашкин пояснил, что в каждой фракции есть отдельный ответственный за карточки для голосования, который с утра собирает их и приносит в зал, а депутаты должны проверить их работу до начала заседания. Его однопартиец Николай Коломейцев предположил, что КПРФ привлечет Жириновского к ответственности за клевету в свой адрес. «И нечего на зеркало пенять», — возмутился депутат.