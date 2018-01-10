Песков отказался комментировать присвоение площади в США имени Немцова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на информацию о присвоении имени Бориса Немцова площади около российского посольства в Вашингтоне сообщил, что не хотел бы обсуждать эту тему. Об этом пишет «Газета.ру».

«Я бы, наверное, оставил это без комментария. Подчеркну лишь то, что это, безусловно, является прерогативой городских властей на фоне того, что состояние отношений двусторонних между нашими двумя странами по-прежнему оставляет желать лучшего, мягко говоря», — сказал Песков.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал решение о переименовании площади «грубым и жестким».

Напомним, 10 января городской совет Вашингтона одобрил законопроект о переименовании площади перед посольством России в площадь Бориса Немцова.