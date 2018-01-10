На острове Ява нашли безголовую статую священного быка

Житель деревни Сивал в округе Сукохарджо индонезийской провинции Центральная Ява, копая яму для посадки бананового дерева, неожиданно наткнулся на каменную статую. Чтобы извлечь находку, ему пришлось созвать соседей. Когда объединенными усилиями восьми человек статую подняли из ямы, оказалось, что она изображает быка.

Размеры статуи около одного метра в длину, 45 см в ширину и 60 см в высоту. Специалисты отдела культурного наследия округа Сукохарджо подозревают, что статуя была добычей черных археологов, но по каким-то причинам была ими спрятана в землю. Секретарь деревни Сивал сообщил, что несколько лет назад неизвестные люди разыскивали что-то зарытое на территории деревни, но, раскопав землю в нескольким местах, так ничего и не нашли.

Ученые легко определили, что за быка изображает статуя. Это бык Лембу Андини, более известный под санскритским именем Нанди – священное животное бога Шивы. Он участвует во многих мифологических сюжетах, связанных с Шивой, а также в эпосе «Рамаяна». Статуи быка можно встретить во многих индуистских храмах. Также Лембу Андини стал одним из персонажей традиционного индонезийского теневого театра кукол ваянг.

Статуя, по словам экспертов, была изготовлена в индуистском государстве Матарам, которое существовало в центральной и восточной частях острова Ява с 732 по 1043 год. С 832 года правители Матарама были приверженцами шиваизма и объявляли себя воплощением Шивы.