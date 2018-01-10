Из-за повышения температуры зеленые морские черепахи теряют самцов

Новое исследование показывает, что среди зеленых морских черепах (Chelonia mydas), обитающих в водах Большого Барьерного рифа из-за повышения температуры становится все меньше самцов. Сейчас в популяции, обитающей в северной части рифа, самки составляют 99,1% детенышей черепах, 99,8% юных особей и 86,8% взрослых.

Пол морской черепахи, как и большого ряда других рептилий, определяется температурой, при которой происходит развитие зародыша в яйце. Подробнее об этом можно прочитать в очерке «Кем быть. Определение пола в животном мире». Отклонение лишь в несколько градусов в сторону понижения или повышения температуры приводит к тому, что все потомство оказывается только мужским или только женским.

В нынешнем исследовании ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований США, Университета штата Калифорния и австралийского отделения Всемирного фонда дикой природы исследовали две генетически различные популяции черепах Большого Барьерного рифа и обнаружили, что северная популяция, состоящая из примерно 200 000 животных, была в основном женской. В южной популяции доля самок не превышает 65 % - 69 %. Ученые полагают, что через двадцать лет северная популяция будет целиком состоять из самок.

Результаты исследования опубликованы в Current Biology.