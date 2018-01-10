Путин анонсировал изменения в системе ЕГЭ

В ходе рабочей поездки на Тверской вагоностроительный завод президент РФ Владимир Путин затронул вопрос о профессиональной подготовке кадров для производства, в связи с чем сделал ряд важных заявление о российской системе образования. В частности, глава государства гарантировал сохранение бесплатного высшего образования, передает ТАСС.

По словам Путина, практикуемая для перехода из школ в вузы система тестирования в рамках Единого государственного экзамена (ЕГЭ) «работает», и ее необходимо сохранить — но при этом усовершенствовать.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что Путин посещал Тверской вагоностроительный завод , «еще в кризисные годы, будучи председателем правительства», когда предприятие фактически находилось на грани прекращения работы, и необходимо было принимать экстренные антикризисные меры. Глава кабмина лично их курировал, и, как отметил, представитель Кремля, «сегодня завод находится в совершенно ином состоянии».

Гендиректор завода Андрей Соловей рассказал Путину о производственных показателях и эффективности мер господдержки, реализованных в предыдущие годы, а также продемонстрировал главе государства работу линии сборки современных электропоездов «Иволга» и рассказал о специфике этих составов.

Путин прошел в состав и лично осмотрел его, а также выпускаемые на ТВЗ двухэтажные вагоны и низкопольные трамваи. В одном из них президент также побывал изнутри, оценив комфорт, и даже провел несколько минут на месте вагоновожатого.

Напомним, 23 декабря на съезде «Единой России» президент потребовал, чтобы российское образование стало лучшим в мире и позволило готовить специалистов «нового технического уклада». В частности, речь шла о развитии «принципиально новых отраслей», без которых «вообще нет никакого будущего», — например, о внедрении новейших цифровых технологий, роботизации и биоинженерии.

По словам президента РФ, «эти направления уже определяют будущее всей современной цивилизации и должны обеспечить устойчивость, прогресс и позицию нашей страны в мире завтрашнего дня»,и огромная роль в достижении этих целей отводится науке и отечественной системе образования.

Поэтому, считает Путин, «российская школа должна быть в числе лучших в мире по качеству и широте обучения, а наши колледжи, техникумы, университеты — создавать ведущие стандарты в подготовке рабочих, инженеров, исследователей и специалистов нового технологического уклада».