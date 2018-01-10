10 января 2018, 16:06
Путин встретится со школьниками и главами печатных СМИ
Президент РФ Владимир Путин встретится в ближайшую пятницу встретится с авторами лучших сочинений на тему «Россия, устремленная в будущее». Как сообщает ТАСС со ссылкой на Кремль, из 1,9 млн участников были отобраны 35 школьников.
С предложением написать сочинение на эту тему к школьникам обратился сам гарант Конституции во время проведения Всероссийского открытого урока с одноименным названием. Путин попросил учащихся рассказать о том, каким они видят будущее страны в 2040-2050-х годах.
В тот же день, 11 января, Владимир Путин в редакции газеты «Комсомольская правда» обсудит с руководителями печатных изданий СМИ и информационных агентств актуальные вопросы отрасли.
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