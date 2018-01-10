Путин приехал на открытие своего предвыборного штаба

Президент России Владимир Путин приехал открывать свой предвыборный штаб в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщил президент, у его избирательного штаба будет три сопредседателя. Их назвал журналист Андрей Кондрашов, уточнив, что сам займет пост пресс-секретаря. Это руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева, гендиректор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин и глава Национального центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва Александр Румянцев.

На встречу в Гостином дворе глава государства прибыл в сопровождении члена Общественной палаты РФ и руководителя движения «Волонтеры Победы» Ольги Амельченковой, а также упомянутой Елены Шмелевой, которая станет сопредседателем предвыборного штаба.

По данным ТАСС, Путин заявил, что работа его штаба не должна быть формальной, иначе она станет неэффективной. Он обратился к участникам штаба с просьбой максимально корректно проводить работу по сбору подписей, который продлится до 30 января.

Один из волонтеров рассказал журналистам, что пока сотрудники путинского избирательного штаба занимаются проверкой корректности заполнения подписных листов, которые собирались на территории Москвы и Подмосковья, однако впоследствии сюда будут поступать листы со всей страны — уже на перепроверку (после того, как их проверят на местах). Таким образом, по словам источника, планируется обеспечить двойной контроль правильности оформления документов, необходимых для регистрации Владимира Путина в качестве кандидата-самовыдвиженца. В первую очередь проверке подвергаются адреса и другие данные о подписантах.

Избирательный штаб работает посменно, по 30 человек в каждой смене, в основном это студенты из Москвы и других российских городов, причем приезжих разместили в столичных гостиницах. Принимать участие в работе штаба учащимся не помешала даже зимняя сессия. «Совмещаем», — объяснила журналистам одна из волонтеров, уточнив, что часть экзаменов пришлось сдать заранее.

Напомним, 28 декабря ЦИК зарегистрировал группу избирателей, которая выдвинула Путина на выборы. Тогда же комиссия разрешила кандидату как самовыдвиженцу открыть специальный счет для формирования избирательного фонда, что позволяет ему официально начать кампанию и сбор подписей избирателей в свою поддержку.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.