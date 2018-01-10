Эквадор решил выселить Ассанжа из посольства

Министр иностранных дел Эквадора Мария Фернанда Эспиноса заявила, что ищет посредника для переговоров с британским правительством о переезде основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из Лондона. Речь идет о третьей стране или конкретном человеке, сообщает El Universo.

«Мы считаем, что ситуация Джулиана Ассанжа с человеческой точки зрения не является устойчивой. Человек не может остаться жить в таких условиях навсегда, и мы ищем решение, со всем уважением к Соединенному Королевству», — добавила Эспиноса.

Политическое убежище в посольстве Эквадора Джулиан Ассанж получил пять лет назад, спасаясь от возможной экстрадиции в Швецию и США. Его могут также арестовать британские правоохранительные органы.

В 2010 году Джулиана Ассанжа обвинила в изнасиловании неизвестная гражданка Швеции. Сам он заявил, что контакт произошел по обоюдному согласию. Ассанжа объявили в международный розыск. Спустя несколько дней он сдался британской полиции и был выпущен под залог. Затем он попросил политического убежища в Эквадоре и с тех пор территорию посольства не покидал.

Некоторые источники полагают, что причиной отказа в дальнейшем предоставлении убежища стали публикации Ассанжа в Twitter о союзниках президента Эквадора Ленина Морено. Ранее он призывал основателя WikiLeaks отказаться от «подстрекательских» заявлений, пишет Daily Mail.