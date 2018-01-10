Компанию «России сегодня» объявили иноагентом в США

Минюст США выдал предписание компании RIA Global LLC зарегистрироваться в качестве иностранного агента, который работает в интересах России. Об этом сообщает РИА Новости.

Как полагает минюст США, компания контролируется международным информационным агентством «Россия сегодня» из РФ. Данное агентство ранее уже было внесено в список иноагентов. Оно же указано в качестве иностранного куратора компании Reston, которая транслирует сигнал Sputnik в США.

Стоит отметить, что работающие в RIA Global американские журналисты готовят материалы для агентства и радио Sputnik.

Пока на сайте минюста США данных о регистрации RIA Global не размещено.