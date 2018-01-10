На Черноморском флоте рассказали о столкновении кораблей

Начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан 1 ранга Вячеслав Трухачев сообщил о столкновении десантного корабля ЧФ России «Ямал» и сухогруза под флагом Сьерра-Леоне в Эгейском море. Как сообщает РИА Новости, инцидент произошел 30 декабря.

«Тридцатого декабря около 7 часов утра в Эгейском море при прохождении пролива Карпатос (9-10 миль южнее острова Родос) сухогруз "Орка-2" под флагом Сьерра-Леоне, осуществляющий переход из Египта в Турцию, совершил столкновение с большим десантным кораблем Черноморского флота "Ямал", следовавшим в Севастополь из Средиземного моря. В результате столкновения никто не пострадал. Корабли остались на ходу и продолжили движение в пункты назначения», — сказал Трухачев.

По имеющимся данным, столкновение произошло по вине сухогруза.