Путин пообещал на полгода ускорить повышение МРОТ

Посещая сегодня Тверской вагоностроительный завод, президент РФ Владимир Путин заявил, что текущее состояние российской экономики позволяет с 1 мая 2018 года — то есть на полгода раньше, чем планировалось, повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума, передает «Интерфакс».

«Я могу сказать — вчера только встречался с министром финансов - у нас позитивная динамика российской экономики сохраняется: меньше, чем мы ожидали, дефицит бюджета, растут золотовалютные резервы. То есть экономика России на подъеме, и этот тренд сохраняется», — сказал глава государства рабочим ТВЗ, пообещав уравнять МРОТ и прожиточный минимум с начала мая. «Мы это сделаем», — заверил Путин.

По его словам, это изменение коснется порядка 4 млн человек — причем не только тех, кто работает в госструктурах и муниципальных учреждениях, но и части работающих пенсионеров, а также сотрудников малых предприятий.

Российский лидер напомнил, что, исходя из МРОТ, в настоящее время рассчитывается величина пособий по беременности и родам, а также пособие по временной нетрудоспособности (оплата больничного).

Путин утверждает, что уравнивание МРОТ с прожиточным минимумом не окажет отрицательного воздействия на уровень доходов самозанятых россиян, отчисления которых в социальные фонды рассчитываются как раз по минимальному размеру оплаты труда.

Напомним, закон о повышении МРОТ до прожиточного минимума трудоспособных россиян Владимир Путин подписал 29 декабря. Согласно этому документу, с 1 января МРОТ устанавливается в сумме 9489 рублей в месяц (это 85% от прожиточного минимума за II квартал прошлого года), а, начиная с 2019 г., должен был достичь 100% прожиточного минимума за тот же период.