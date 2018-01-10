Медведев сменил главу Госфильмофонда после жалобы Михалкова и Бондарчука

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал приказ об увольнении главы Госфильмофонда Николая Бородачева в связи с прекращением трудового договора. С документов можно ознакомиться на официальном портале правовой информации.

На его место был назначен директор департамента кинематографии Министерства культуры Вячеслав Тельнов, ранее руководивший «Ленфильмом». 59-летний чиновник поблагодарил «профессионалов киноискусства за высокое доверие» и пообещал работать «день и ночь» ради его оправдания.

Ранее представители российского кинематографа направили Медведеву письмо с просьбой уволить Бородачева. Помимо режиссеров Федора Бондарчука, Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского, его подписали 30 человек. Все они обвинили главу Госфильмофонда в финансировании дорогостоящих проектов, не выполняющих основные задачи фонда. Они также обвинили его в «категорическом неприятии современных технологий».