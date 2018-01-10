Московский арбитраж отклонил иск «дочки» Siemens по турбинам

Московский Арбитражный суд отклонил иск ООО «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ) к структурам госкорпорации «Ростех» — ООО «ВО "Технопромэкспорт"» и ОАО «ВО "Технопромэкспорт"» — с требованием вернуть турбины, поставленные якобы в нарушение санкционного режима на строящиеся в Крыму электростанции.

«В удовлетворении исковых требований отказать», — цитирует РИА Новости судью Аюну Цыдыпову.

СТГТ — российская дочерняя компания немецкого производителя турбин Siemens, 35% в которой владеют «Силовые машины», — просила признать незаконным договор о поставке турбин, который 10 марта 2015 года заключила с ОАО ТПЭ, и истребовать назад четыре газотурбинные установки, находящиеся в незаконном владении у ООО ТПЭ.