В Петербурге курсанта военной академии обвинили в подготовке теракта

ФСБ обвинила курсанта Военной академии им. А.Ф. Можайского Вадима Осипова в подготовке теракта на одной из площадей Санкт-Петербурга. Об этом пишет «Росбалт».

В службе заявили, что 5 апреля 2017 года у Осипова нашли записи с планами захватить оружейную комнату и казарму, поджечь ее и забаррикадировать входы и выходы из помещения, после чего сотрудник ФСБ выехал к курсанту и провел его опрос. «В ходе него первичные данные были фактически подтверждены», — рассказал майор ФСБ Сергей Круть.

«Второй план был таким — он собирался совершить теракт на одной из площадей, где под тележку с мороженым он должен был заложить взрывное устройство. Еще одну бомбу он должен был спрятать под одежду и пойти в места массового скопления людей. Это если ему удастся уйти из академии. Он писал, что будет менять транспорт, где будет отсиживаться. В отдаленной деревне будет колоть дрова», — отметил Круть.

Отметим, что курсант был арестован в апреле по подозрению в содействии терроризму. По словам адвокатов, дело завели после обнаружения у 19-летнего курсанта нарисованного вручную плана захвата казармы и книги «Русская кухня. Азбука домашнего терроризма», которая включена в список экстремистских материалов. О находке сообщил ФСБ преподаватель Осипова. Сам он заявил, что нарисовал схему после занятий по антитеррористической подготовке под впечатлением от терактов, которые происходили в последнее время. Наличие запрещенной книги молодой человек объяснил увлечением историей диверсионных групп времен Великой Отечественной войны. Как утверждает следователь Алексей Суровцев, Осипов ездил в Рязань и принял там ислам. Сам курсант это отрицает и называет себя атеистом.