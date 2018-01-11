МОК уберет логотип Bosco с формы своих сотрудников

Основатель компании Bosco di Cilegi Михаил Куснирович заявил, что Международный олимпийский комитет согласился убрать бренд Bosco с формы своих сотрудников по требованию компании, сообщает RNS.

Напомним, 20 декабря минувшего года Куснирович поставил МОК в известность, что Bosco отказывается от спонсорских прав партнера на Олимпийских играх 2018 года в связи с решением исполкома МОК недопустить к участию в турнире Россию. Михаил Куснирович также заявил, что потребует от МОК убрать логотип своей компании со всей одежды, которая была пошита для членов и сотрудников комитета.

Рассказывая о реакции МОК, Куснирович отметил: «Да, все сделают именно так, как мы предложили. Bosco закрывается другими вышивками». Логотип компании закроют «специальные пейчи с буквами IOC», уточнил основатель Bosco.

Куснирович также рассказал, что президент МОК Томас Бах согласился на просьбу об отмене совместных пресс-конференций и программ гостеприимства: «Да, он принял это. Но вместе с тем он в своем письме указал, что надеется на дальнейшее сотрудничество, когда весь кризис разрешится».