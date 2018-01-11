Армия США заказала ботов для влияния на зарубежных пользователей соцсетей

Вооруженные силы США разместили тендер на разработку программного обеспечения — ботов, которые должны будут мониторить активность пользователей соцсетей. С тендером ознакомился RT.

Согласно обнародованным данным, армию США интересуют пользователи, которые общаются на арабском, французском, пушту, фарси, урду, корейском и русском языках.

От ботов требуется не только отслеживать, но и при необходимости «переводить на английский язык материалы (текстовые сообщения, аудио- и видеозаписи, изображения и прочее), опубликованные в соцсетях на иностранном языке».

Кроме этого боты должны быть способны «определять, можно ли повлиять на данную конкретную аудиторию» на основе полученных данных и уметь автоматически генерировать от трех до десяти «уникальных заявлений на основе одного оригинального поста в социальных сетях, сохраняя при этом значение и тон оригинала».