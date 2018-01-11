Эквадор подтвердил предоставление гражданства Джулиану Ассанжу
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж 12 декабря 2017 года получил гражданство Эквадора, заявила сегодня глава МИД этой страны Мария Фернанда Эспиноса. Об этом пишет The Independent.
Ассанж в течение пяти с половиной лет живет в посольстве Эквадора в Лондоне. Там он укрывается от ареста по обвинению в изнасиловании. Ассанж опасается, что в случае ареста его передадут в США, где будут судить за разглашение секретной информации.
Ранее на этой неделе стало известно, что власти Великобритании отказались предоставить Ассанжу дипломатический статус и иммунитет.
В самом Эквадоре хотели бы, чтобы активист покинул их посольство. Об этом Мария Фернанда Эспиноса заявляла на днях. Желание избавиться от Ассанжа прозвучало после его твитов по поводу ситуации в Каталонии.