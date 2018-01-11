Генштаб раскрыл подробности отражения атаки дронов на Хмеймим и Тартус

Начальник управления строительства и развития системы применения БПЛА Генштаба ВС РФ генерал-майор Александр Новиков рассказал подробности отражения атаки беспилотников на сирийские базы Хмеймим и Тартус, где базируется российская военная техника, сообщает РИА Новости.

Напомним, в ночь на 6 января 13 беспилотников попытались атаковать базы в Хмеймим и Тартусе. В Минобороны РФ заявили, что, обладая беспилотными летательными аппаратами самолетного типа, боевики могут проводить террористические атаки в любой стране мира. По утверждению военных источников, к атаке могут быть причастны боевики запрещенной в России группировки «Ахрар аш-Шам».

Новиков отметил: «В целях противодействия их применению боевиками на авиабазе Хмеймим и в порту Тартус созданы эшелонированные системы, включающие средства обнаружения, огневого и радиоэлектронного поражения и подавления. Что позволило гарантированно отразить атаку террористов в ночь с 5 на 6 января».

По словам генерал-майора, взрывчатку из бомб дронов, атаковавших российские базы в Сирии, нельзя произвести в кустарных условиях: «Предварительные исследования показали, что в качестве основы взрывчатого вещества в боеприпасах использовался ТЭН, превосходящий по мощности гексоген. Указанное взрывчатое вещество производится рядом стран, в том числе на Украине на Шосткинском заводе химических реактивов».

Представитель Генштаба также отметил, что координаты, заложенные в беспилотники, были точнее, чем те, что можно получить общедоступными методами.

Ранее Министерство обороны России заявило, что во время атаки дронов на базы в Хмеймиме и в Тартусе между этими двумя объектами барражировал самолет ВМС США. В российском военном ведомстве сочли это «странным совпадением».