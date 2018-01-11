Путин утвердил политику по защите страны от ЧС

Президент России Владимир Путин своим указом утвердил основы государственной политики в области защиты от чрезвычайных ситуаций. Документ рассчитан до 2030 года. Указ опубликован на портале правовой информации.

Обеспечивать соблюдение политики по защите от ЧС поручено правительству.

В рамках документа должна получить развитие существующая государственная система предупреждения о чрезвычайных ситуациях. Для этого предусмотрено внедрение современных технологий и работа с регионами.