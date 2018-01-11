11 января 2018, 17:06
Путин утвердил политику по защите страны от ЧС
Президент России Владимир Путин своим указом утвердил основы государственной политики в области защиты от чрезвычайных ситуаций. Документ рассчитан до 2030 года. Указ опубликован на портале правовой информации.
Обеспечивать соблюдение политики по защите от ЧС поручено правительству.
В рамках документа должна получить развитие существующая государственная система предупреждения о чрезвычайных ситуациях. Для этого предусмотрено внедрение современных технологий и работа с регионами.
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