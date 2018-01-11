ФАС возбудила дело за рекордные для строительства нарушения на 25 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила административное дело в отношении компаний, занятых строительством взлетно-посадочных полос целого ряда аэропортов, сообщает «Интерфакс».

Начальник управления ФАС по борьбе с картелями Андрей Тенишев уточнил: «Вчера мы возбудили дело в отношении ПАО "Трансстроймеханизация" и ЗАО "Трест Камдорстрой". Это строительство взлетно-посадочных полос для аэропортов и строительство аэропортов. По нашим предварительным данным, доход картеля — свыше 25 млрд рублей. Это порядка 6-7 аэропортов, которые попали в сферу рассмотрения».

По словам представителя ФАС, это крупнейшее дело в сфере строительства на сегодняшний день.

После выявления данных нарушений ФАС приняла решение проверить строительство аэропортов на Дальнем Востоке: «Помните, вице-премьер Трутнев объявил, куда пропали деньги на строительство дальневосточных аэропортов? Вот сейчас будем разбираться. Заодно и дальневосточные аэропорты посмотрим в рамках уже нашего возбужденного антимонопольного дела», — отметил Тенишев.