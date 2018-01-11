11 января 2018, 15:16
Из-за снегопада в Москве отменили или задержали более 40 рейсов
По состоянию на 15:15 мск в московских аэропортах отменены 15 рейсов (14 в Домодедово, один во Внуково), еще 27 рейсов задержаны (14 в Шереметьево, 9 в Домодедово, 4 во Внуково).
Такую статистику приводит сервис «Яндекс.Расписания». Таким образом, всего задержаны или отменены 42 рейса.
Отмена полетов вызвана погодными условиями — в столице идет снег при небольшой минусовой температуре.
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