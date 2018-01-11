Из-за снегопада в Москве отменили или задержали более 40 рейсов

По состоянию на 15:15 мск в московских аэропортах отменены 15 рейсов (14 в Домодедово, один во Внуково), еще 27 рейсов задержаны (14 в Шереметьево, 9 в Домодедово, 4 во Внуково).

Такую статистику приводит сервис «Яндекс.Расписания». Таким образом, всего задержаны или отменены 42 рейса.

Отмена полетов вызвана погодными условиями — в столице идет снег при небольшой минусовой температуре.