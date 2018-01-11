Минтранс разрешит иностранным авиакомпаниям летать по России во время ЧМ-2018

Министр транспорта России Максим Соколов заявил, что ведомство разрешит иностранным авиакомпаниям осуществлять пассажироперевозки по России в период проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году, сообщает RNS.

Соколов отметил: «Мы нацелены на принятие таких дублирующих мер по разрешению каботажных перевозок на период проведения чемпионата мира внутри страны иностранными чартерными бортами с большой вместимостью для того, чтобы снять те пиковые внезапные нагрузки, которые могут быть в не совсем привычных для туризма дестинациях в летний период по результатам уже четверть- и полуфиналов».

При этом министр подчеркнул, что иностранные перевозчики смогут претендовать на осуществление внутрироссийских рейсов лишь в том случае, если их не смогут осуществлять российские авиакомпании: «Если российские авиакомпании не смогут выполнить, мы отправим эту заявку 30 крупным российским авиакомпаниям, которые обеспечивают 99% всех перевозок, и если ни одна из компаний не откликнется на те условия, которые готовы предоставить иностранные авиакомпании <...>, то мы даем разрешение той иностранной компании, которая участвует в перевозках болельщиков».

На данный момент еще ни одна иностранная компания не изъявила желание подать такую заявку, признал Соколов.

Ранее гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что авиакомпания будет перевозить болельщиков за символическую плату — пять рублей, включая все сборы. Планируется продать около 70 тысяч таких билетов. Речь идет только о перелетах в города, где состоятся матчи российской сборной.