Грудинин пообещал выйти из ВТО и отменить «Платон»

Кандидат в президенты России на выборах 2018 года от КПРФ Павел Грудинин представил свою предвыборную программу «20 шагов Павла Грудинина». Текст опубликован на официальном сайте КПРФ.

По утверждению Грудинина, обеспечив ему победу на выборах, «мы вновь сделаем наше Отечество сильной и могучей державой, преодолеем бедность, обеспечим достойную жизнь граждан».

В числе экономических мер, которые кандидат обещает реализовать в случае своей победы, Грудинин называет выход из Всемирной торговой организации (ВТО), национализацию стратегически важных и системообразующих отраслей промышленности, электроэнергетики, железных дорог, систем связи, ведущих банков, а также снижение цен на лекарства и тарифов на все виды транспортных перевозок, отмену налога на добавленную стоимость, транспортного налога и сборов по системе «Платон».

Грудинин также обещает сохранить нынешний возраст выхода на пенсию и вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам.

Напомним, КПРФ впервые выдвинула кандидатом в президенты не лидера партии Геннадия Зюганова, а директора подмосковного АО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина,Ж который на момент принятия решения не состоял в КПРФ.

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров заявлял, что Грудинин может рассчитывать на довольно высокий рейтинг, если «использует возможности президентской кампании для того, чтобы донести информацию о себе любимом до 110 миллионов российских избирателей».

Составленный ВЦИОМ рейтинг партий показал, что выдвижение Грудинина помогло КПРФ упрочить позиции и выйти на второе место.