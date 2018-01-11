ЦИК перераспределит электронные урны по совету Кремля

В администрации президента остались недовольны распределением электронных урн для голосования «КОИБ-2017» в регионах. Об этом РБК сообщили источники, близкие к Кремлю и к Центризбиркому.

Изначально электронные урны нового поколения ЦИК хотел направить в основном в города и столицы регионов. По словам одного из источников издания, это вызвало недовольство в Кремле, где посчитали, что надо было «тонко "размазать" КОИБы по всему региону».

«Стоит задача провести выборы честно и прозрачно, поэтому необходимо распределить КОИБы в каждом субъекте по максимуму, чтобы потом не обвиняли во вбросах», — сказал другой собеседник издания.

Электронные урны, как и обычные будут использоваться на выборах президента, которые назначены на 18 марта.