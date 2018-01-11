Суд снял с «бога Кузи» обвинение в создании секты

Пресненский суд Москвы снял с лидера религиозной секты Андрея Попова, известного как «бог Кузя», обвинения в организации религиозного объединения, сообщает «Интерфакс».

Судья Елена Абрамова удовлетворила соответствующие ходатайства адвокатов в связи с истечением срока давности по данному обвинению. Дело по ч. 3 ст. 239 УК РФ («Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан»), соответственно, прекращено.

В связи с этим суд освободил пятерых последователей Попова от ответственности за участие в секте.

У подсудимых, в том числе «бога Кузи», осталось лишь обвинение по статье о мошенничестве. Попов свою вину отрицает.

Напомним, расследование дела в отношении «бога Кузи» было завершено 19 сентября — примерно через год после его задержания. Оно было возбуждено по статьям о мошенничестве и создании религиозного или общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием.

Осенью 2017 года стало известно, что московская полиция разыскивает мужчину, забравшего 215 млн рублей из вещественных доказательств, которые хранились среди других материалов по уголовному делу в отношении «бога Кузи».