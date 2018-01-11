Мемория. Мария Васильчикова

11 января 1917 года родилась княжна Мария Васильчикова, автор «Берлинского дневника».

Личное дело

Мария Илларионовна Васильчикова (1917—1978) родилась в Петрограде незадолго до Февральской революции. Она была четвертым ребенком в большой семье из пяти детей члена IV Государственной думы князя Иллариона Сергеевича Васильчикова и Лидии Леонидовны, урожденной княжны Вяземской.

Весной 1919 года семья смогла эмигрировать из России. Мария выросла в веймарской Германии и Франции

Несмотря на то, что в России Мария прожила лишь первые два года своей жизни, она до конца дней ощущала себя русской – где бы ни жила, немедленно находила русских родственников и друзей, слышала постоянно русскую речь, молилась в русских православных храмах, справляла русские праздники, посещала русские спектакли и концерты, участвовала в русских любительских вечерах.

В 1932 году семья покинула Францию и поселилась в Каунасе, тогдашней столице Литвы. В Литве перед революцией находилось имение Васильчиковых, там же ее отец начинал службу как губернский предводитель дворянства. В Каунасе Мария начала свою трудовую деятельность, устроившись секретаршей в английское посольство.

В 1938 году Васильчиковой пришлось уехать в Швейцарию, чтобы ухаживать за смертельно больным туберкулезом старшим братом Александром. В 1939 году он скончался. Осенью 1939 года, когда началась Вторая мировая война, 22-летняя Мария и ее 24-летняя сестра Татьяна находились в Германии, в Силезии, где проводили лето у приятельницы их матери графини Ольги Пюклер.

В январе 1940 года они переехали в Берлин. Хотя Мария не являлась гражданкой Германии, благодаря знанию пяти европейских языков и наличию секретарского опыта она довольно быстро устроилась на службу — сперва в Бюро радиовещания, а затем в Информационный отдел Министерства иностранных дел. Общаясь преимущественно с представителями немецкой аристократии, связи с которыми были установлены еще ее родителями в дофашистскую эпоху, она вскоре подружилась с небольшой группой убежденных противников гитлеризма, которые впоследствии стали активными участниками того, что вошло в историю под названием «Заговор 20 июля 1944 года». Среди друзей Марии были непосредственные участники заговора — Клаус фон Штауффенберг, Готфрид фон Бисмарк, Адам фон Тротт, чьим секретарем она была, и другие. При этом сама она в заговоре как таковом не участвовала.

Участники германского Сопротивления, прежде всего военные вермахта, разрабатывали заговор с целью убийства Гитлера, государственного переворота и свержения нацистского правительства, начиная с 1938 года. Кульминацией заговора стало неудачное покушение на жизнь Гитлера 20 июля 1944 года в ставке фюрера. Гитлер в результате организованного заговорщиками взрыва получил множественные ранения и контузию, но остался жив. Следствием неудачи заговора стали казнь большинства его участников и репрессии против других членов немецкого Сопротивления.

С самого приезда в Берлин Мария начала вести дневниковые записи. Как она сама говорила, потребность в дневнике в те тяжелые годы была для нее почти физической — не фиксировать то, что происходило вокруг, было выше ее сил. Она вела записи систематически, отстукивая на своей машинке в министерстве впечатления о случившемся накануне. Лишь более длинные отрывки были написаны несколькими днями позже. Дневник велся на английском языке, которым она владела с детства. Написанные страницы прятались среди официальных бумаг, хранившихся в ее служебном кабинете. Когда страниц накапливалось чересчур много, Мария их забирала и прятала или у себя дома или же в загородных домах друзей, где ей случалось гостить.

Сначала она писала столь открыто, что не раз ее начальники выговаривали ей за писание дневника в рабочее время. Лишь после провала заговора 20 июля Васильчикова стала более осторожной — эта часть дневника писалась ею самой изобретенной скорописью.

В последние месяцы войны, чудом покинув бомбардируемый Берлин, Мария работала медсестрой в военном госпитале в Вене и эвакуировалась в Западную Австрию, где ее и застал конец войны.

В 1946 году вышла замуж (венчание происходило по православному обряду) за американского офицера-разведчика Грэма Харндена. Семья жила в Париже, где Харнден занялся архитектурой, а затем в каталонском Кадакесе.

После смерти мужа в 1971 году Мария переехала в Великобританию.

Мария Васильчикова умерла в Лондоне от лейкемии 12 августа 1978 года.

Мария Васильчикова Фото: Генрих фон Витгенштейн

Чем знаменита

Кроме дневника Мария Васильчикова больше ничего в своей жизни не написала. Но ей довелось находиться в Германии в голы Второй мировой войны, знать многих участников значимых событий того времени и дружить с людьми, сыгравшими в них значительную роль.

В те времена мало кто вел дневник — хотя бы из элементарной предосторожности — а после провала заговора 20 июля и немногие существовавшие записи были авторами уничтожены. Таким образом, чудом уцелевшая хроника Марии Васильчиковой является едва ли не единственным известным нам очным свидетельством этих событий.

Практически сразу после окончания войны она расшифровала и отпечатала сделанные скорописью записи своего дневника и перепечатала начисто все остальное. Однако в дальнейшем дневник оставался нетронутым более четверти века — до 1976 года, когда под упорным давлением брата и друзей она, наконец, решилась его опубликовать.

Васильчикова закончила подготовку дневника буквально за несколько недель до своей кончины. Впервые он был издан в Англии в 1984 году и к 1993 году вышел на девяти языках, став во многих странах бестселлером. Книгу подготовил к печати младший брат Марии Георгий Васильчиков.

О чем надо знать

Не следует путать Марию Илларионовну Васильчикову с Марией Александровной Васильчиковой, также оставившей след в истории.

Мария Александровна Васильчикова (1859-1934) была близкой подругой великой княгини царствующего дома Романовых елизаветы Федоровны - старшей сестры жены русского императора Николая II императрицы Александры Федоровны.

В 18 лет Мария стала фрейлиной императрицы. Эту крупнотелую толстушку-хохотушку любили при дворе, где она получила прозвище «наша Маша».

К моменту начала Первой мировой войны Мария находилась на отдыхе в своем имении Вартенштейн в Австрии. Уже в 1915 году немецкий министр иностранных дел фон-Ягов через нее отправил Николаю II сообщение о том, что император Вильгельм хочет мира и готов предложить самые почетные для России условия. В мае 1915 года Васильчикова отправила в Петроград соответствующее письмо на высочайшее имя. Письмо дошло до адресата, но ответа не последовало.

В декабре 1915 года немецкие посланники снова вышли на княгиню. ей предложили поехать в Россию, в Царское Село, добиться аудиенции у Императора и лично передать ему немецкие мирные предложения.

Царь разговаривать с Васильчиковой отказался. Более того, она была лишена звания фрейлины и сослана под домашний арест в имение сестры. В дальнейшем покинула Россию и умерла на чужбине, в Австрии.

Прямая речь

Из Берлинского дневника Марии Васильчиковой (запись от 7 мая 1940 года): «Ужин был довольно бестолковый: булочки, простокваша, подогретый чай и джем. Простокваша продается без карточек, и когда мы питаемся дома, она составляет наше главное блюдо, иногда дополняемое сваренной на воде овсяной кашей. Нам позволена примерно одна банка джема в месяц на человека; а так как и масла тоже очень мало, этого хватает ненадолго. Татьяна предлагает вешать над кухонным столом надписи: "завтрак", "обед" и "ужин", в соответствии с временем суток, поскольку меню в общем и целом не меняется. Я подружилась с голландским молочником, который время от времени придерживал для меня бутылку молока, оставшуюся от запаса для "будущих матерей". К сожалению, теперь он возвращается к себе в Голландию. Иногда я просто прихожу в отчаяние: после работы приходится выстаивать очередь за каким-нибудь кусочком сыра в палец толщиной. Но люди в магазинах по-прежнему дружелюбны и еще воспринимают все это с улыбкой».

Из Берлинского дневника Марии Васильчиковой (запись от 14 июня 1940 года): «Сегодня Париж пал. Странно, какая здесь вялая реакция. Абсолютно никакого энтузиазма».

Об Адаме Тротте (запись от 2 мая 1944 года): «Оставалась на работе допоздна; затем поехала с Адамом Троттом к нему домой и поужинала там с ним. Наша дружба меня несколько ошеломляет, и до сих пор я сознательно избегала этого. Он совершенно необыкновенный человек. Все его мысли и старания сосредоточены на вещах и ценностях высшего порядка, которым не отвечает умонастроение ни в этой стране, ни у союзников. Он принадлежит к более цивилизованному миру — а этого, увы, нельзя сказать ни о той, ни о другой стороне».

Адам фон Тротт о Марии Васильчиковой (в письме жене): «В ней есть что-то... позволяющее ей парить высоко-высоко над всем и вся. Конечно, это отдает трагизмом, чуть ли не зловеще таинственным...».

5 фактов о Марии Васильчиковой

Род Васильчиковых происходит от Толстых, от которых он отделился в XV веке. По преданию, родоначальником их был некий «Индрис», прибывший на Русь с сыновьями и дружиной «из Земли кесаревой» в середине XIV века и ставший боярином князей Черниговских. его потомки переселились в Москву и с тех пор были боярами, сперва у великих князей, а потом царей Московских; представители последующих поколений Васильчиковых становились дипломатами, военачальниками, общественными деятелями и государственными людьми у императоров Российских.

В кругу близких и друзей Марию Васильчикову звали «Мисси»

До конца своих дней Мисси отказывалась признаться, в какой мере она была осведомлена о заговоре 20 июля, но многие случайные фразы, брошенные ею в дневнике, показывают, что она знала гораздо больше, чем говорила, и что ей даже была известна точная дата запланированного покушения на Гитлера.

За полтора года до кончины, будучи уже смертельно больной, Васильчикова приехала как турист в Россию, в Ленинград. Она побывала в доме на Фонтанке, где ее семья жила перед революцией и откуда ее увезли восьмимесячным ребенком осенью 1917 года. К моменту ее визита в здании располагался ДОСААФ. Мария была тепло принята ветераном-адмиралом, который повел ее по всему зданию, и она даже посетила комнату, где родилась.

У Марии и Грэма Харнденов родилось четверо детей: Марина (1948), Энтони (1951—1999), Майкл (1954) и Александра (1956).

Материалы о Марии Васильчиковой

Предисловие Георгия Васильчикова к «Берлинскому дневнику»

Васильчикова Мария Илларионовна. Берлинский дневник 1940-1945

Статья о Марии Васильчиковой в Википедии