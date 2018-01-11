Экс-главу Марий Эл обвинили в незаконном хранении оружия

Бывшему главе Марий Эл Леониду Маркелову, арестованному по подозрению во взяточничестве, предъявлено новое обвинение. Об этом, как передает «Интерфакс», сообщил следователь в Басманном суде Москвы, где сегодня рассматривается вопрос о продлении ареста Маркелову.

По словам следователя, 26 декабря 2017 года экс-главе региона было предъявлено обвинение по статье «Незаконное хранение и приобретение оружия».

Маркелова также обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, он вину отрицает.